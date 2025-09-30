Украина завершила процесс скрининга на пути к членству в ЕС

Украина и ЕС завершили скрининг украинского законодательства для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом в Х написала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В понедельник Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом, "чтобы подтвердить поддержку ЕС европейского пути страны и отметить завершение процесса скрининга для вступления в ЕС".

Во вторник, 30 сентября, она заявила, что этот день "знаменует собой важный шаг на пути Украины в ЕС".

"В самых сложных условиях Украина завершила процесс скрининга всего своего законодательства с рекордной скоростью, заложив основы для своего европейского будущего", – подчеркнула еврокомиссар.

В связи с этим Кос подчеркнула необходимость "сохранить динамику реформ".

Напомним, 22 сентября о завершении евроинтеграционного скрининга объявила Молдова.

Как известно, дальнейшее продвижение переговорного процесса для вступления Украины в ЕС блокирует Венгрия.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом, венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

