Нетаньяху заверил, что не дал согласия на Палестинское государство, приняв мирный план Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что не соглашался на создание Палестинского государства, поддержав мирный план президента США.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит The Guardian.

Комментируя мирный план Дональда Трампа для прекращения войны в секторе Газы и согласие Израиля, Нетаньяху подчеркнул, что не соглашался на признание Палестинского государства, и этого нет в тексте плана из 20 пунктов.

"Одну вещь мы заявили твердо: что мы решительно против Палестинского государства. Президент Трамп также сказал об этом, и говорил, что понимает нашу позицию. Он также заявил с трибуны ООН, что такой шаг стал бы вознаграждением за террор и созданием опасности для Израиля. И, конечно, мы на это не согласимся", – сказал премьер Израиля.

В целом же он подтвердил согласие на план Трампа и сказал, что считает результат своей поездки в США победой.

"Это был исторический визит. Вместо того, чтобы ХАМАС удалось изолировать нас, мы развернули ситуацию и изолировали ХАМАС. Теперь весь мир, включая арабский и мусульманский мир, будет давить на ХАМАС, чтобы они приняли условия, которые мы подготовили вместе с президентом Трампом: чтобы всех наших похищенных людей вернули, и живых и мертвых, а Армия обороны Израиля останется на большинстве территорий", – заявил Нетаньяху.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

На прошлой неделе ряд стран Запада объявили о признании Палестины государством.

Этому предшествовало постепенное углубление критики со стороны многих западных столиц в адрес Израиля из-за обострения гуманитарной катастрофы в секторе Газы.