Рубио о Медведеве: не важное лицо, делает провокационные заявления

Государственный секретарь США Марко Рубио отверг угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на фоне объявленного Москве дедлайна для прекращения огня.

Об этом он сказал в интервью Fox Radio, которое опубликовала пресс-служба Госдепа, сообщает "Европейская правда".

По мнению Рубио, Медведев "по сути, не является важной фигурой в российской политике".

"Он не принимает решений. Он не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые мы проводили", – добавил он.

Госсекретарь напомнил, что Медведев был четыре года президентом России, но назвал его "временным заместителем" Владимира Путина: "Поэтому я бы не назвал его важным лицом, принимающим решения".

"Но с другой стороны, очевидно, что он когда-то занимал эту должность (президента. – Ред.) и до сих пор имеет определенную роль во власти, и его слова будут иметь влияние в той мере, в какой он является провокатором и так далее", – сказал Рубио.

Он усомнился, что слова Медведева являются официальной позицией России, и добавил, что они вряд ли "будут иметь какое-то значение".

Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

В ответ президент США заявил, что Медведеву стоит "следить за словами" и он заходит слишком далеко.