В Португалии обнародовали первый отчет по расследованию аварии фуникулера в Лиссабоне

В первом отчете о расследовании смертельной аварии популярного среди туристов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне указано, что кабель, который соединял два вагона, фактически оборвался.

Как сообщает "Европейская правда", отчет приводит AP.

В отчете Управления по расследованию авиационных и железнодорожных аварий, опубликованном в субботу, говорится, что две кабины проехали не более 6 метров, когда внезапно потеряли равновесие, которое обеспечивал соединительный кабель.

"Машинист немедленно применил пневматический тормоз и ручной тормоз, чтобы попытаться остановить движение. Эти действия не имели никакого эффекта на остановку или уменьшение скорости кабины, и она продолжала ускоряться вниз по склону", – говорится в отчете.

Осмотрев обломки на месте происшествия, "сразу стало понятно, что соединительный кабель оборвался" в месте крепления к кабине, которая находилась на вершине холма, говорится в документе.

Окончательный отчет, содержащий факты, анализ и выводы о причинах аварии, должен быть опубликован позже.

Напомним, вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов.

В результате аварии погибли 16 человек: трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец.