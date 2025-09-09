Во Франции говорят о наиболее вероятном кандидате в премьеры

Президент Франции Эмманюэль Макрон приближается к назначению министра вооруженных сил страны Себастьяна Лекорню следующим премьер-министром.

Об этом стало известно изданию Politico, пишет "Европейская правда".

Офис Макрона в понедельник вечером рассматривал "вариант Лекорню" на фоне краха правительства премьер-министра Франсуа Байру, сообщили два чиновника, знакомые с ситуацией.

В офисе президента заявили в понедельник, что преемник Байру будет назначен в ближайшие дни, поскольку Франция стоит перед двойной угрозой: общенациональной забастовкой 10 сентября и масштабными протестами профсоюзов, запланированными на 18 сентября.

Хотя Лекорню, давний союзник Макрона, переживший несколько правительственных перестановок, уже упоминался как кандидат на пост премьера, один из его союзников сказал изданию, что на этот раз шансы выглядят выше, однако "ничего нельзя считать окончательным, пока решение не принято".

По сообщениям, на выходных Лекорню активно звонил, чтобы заручиться поддержкой для своего возможного премьерства. Он уже начал контактировать с потенциальными кандидатами на министерские посты, рассказали два человека, знакомые с этими звонками.

"Вариант Лекорню" настолько серьезен, что его уже обсуждают в групповых чатах отставных министерских советников, отметил один из таких советников.

Поскольку конец его каденции быстро приближается, Макрон, похоже, также отдает предпочтение Лекорню, потому что хочет сделать "выбор сердцем" в отношении следующего премьера, сказал один из двух человек, приближенных к президенту.

Следующие президентские выборы запланированы на 2027 год, и Макрон не сможет баллотироваться из-за ограничения каденций.

Но Лекорню – или кто-либо другой, кто возглавит правительство, – столкнется с теми же трудностями, которые разрушили правительство Байру, а также бывшего премьера Мишеля Барнье.

Масштабы поражения Байру в парламенте в понедельник и сигналы от парламентариев свидетельствуют о сложном пути впереди.

Все об отставке правительства Франции и последствиях этого для Украины – в видеоблоге "ЕвроПравды".