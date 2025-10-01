Трамп после израильского удара по Катару пообещал ему гарантии безопасности как в НАТО

Белый дом в среду опубликовал указ, в котором обязался защищать Катар в случае нападения со стороны другой страны в формулировках, схожих со статьей 5 Североатлантического договора о НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В указе, который президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, отмечается, что Белый дом отныне будет рассматривать "любое вооруженное нападение" на Катар "как угрозу миру и безопасности Соединенных Штатов".

В случае любого нападения на Катар США будут принимать "все законные и необходимые меры, в частности дипломатические, экономические и, при необходимости, военные, для защиты интересов Соединенных Штатов и Государства Катар", говорится в указе.

Одностороннее провозглашение президентом США каких-либо гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, является крайне необычным, особенно на фоне предыдущих сомнений Трампа в необходимости Альянса.

Трамп подписал указ в тот же день, когда он принимал в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и организовал телефонный разговор с премьер-министром Катара, во время которого израильский лидер извинился за ракетные удары в прошлом месяце по представителю ХАМАС в Дохе.

В США официально заявляли, что узнали об ударе уже тогда, когда израильские самолеты вылетели для пуска ракет по Дохе, но источники СМИ утверждают, что Нетаньяху предупреждал Трампа об этих планах заранее.

Катар играет важную роль для США, поскольку там расположена крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке. Он также выступает посредником в переговорах с ХАМАС.