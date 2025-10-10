Трамп поблагодарил Путина, который похвалил его за "миротворчество"

Президент США Дональд Трамп решил поблагодарить правителя России Владимира Путина, который в своей речи похвалил его миротворческие усилия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп в своей сети Truth Social распространил видеофрагмент из российских ресурсов с речью главы Кремля, где тот отзывается о президенте США как о том, кто "решает сложные проблемы, кризисы, длившихся десятилетиями".

В фрагменте Путин комментировал присуждение Нобелевской премии мира, которая не досталась Дональду Трампу, и заявил, что в прошлом ее иногда присуждали незаслуженно, поэтому "авторитет премии в значительной степени утрачен".

"Достоин или нет Нобелевской премии президент США – я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы… По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Что-то удалось, что-то не удалось, может еще нам много удастся сделать на основе договоренностей, обсуждений в Энкоридже", – сказал глава Кремля.

Он добавил, что если Трампу "удастся довести до конца то, к чему Дональд стремится на Ближнем Востоке, это будет историческое событие".

Трамп прокомментировал эти заявления словами "Спасибо президенту Путину!".

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

Как известно, Трамп неоднократно выражал разочарование действиями главы Кремля с того времени, когда состоялась их встреча на Аляске, и изменил риторику в отношении Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что в настоящее время продолжается подробная и активная дискуссия с США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. Правитель РФ сдержанно прокомментировал такой сценарий.