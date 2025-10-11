Лекорню объяснил, почему согласился на переназначение премьером Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в субботу объяснил свое неожиданное повторное назначение президентом Франции Эмманюэлем Макроном, всего через несколько дней после объявления об отставке.

Заявление Лекорню приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Лекорню вступил в должность премьер-министра всего четыре недели назад, но в понедельник подал в отставку на фоне напряженности в правительстве, что погрузило Францию в еще более глубокий политический кризис.

Однако в пятницу было подтверждено его возвращение на пост главы правительства Франции.

"У меня нет других амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложная для всех", – сказал Лекорню.

По его словам, он ставит перед собой "четкую задачу", имея в виду срок представления бюджета.

Согласно французской конституции, новый бюджет на следующий год должен быть представлен премьер-министром в парламенте не позднее понедельника.

"И тогда либо политические силы помогут мне в этом, и мы будем работать вместе, либо нет", – сказал Лекорню.

Теперь Лекорню необходимо быстро сформировать кабинет министров в течение выходных и он намекнул, что может обратиться к левым.

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на должность премьер-министра.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

