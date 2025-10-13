Трамп пригрозил Путину предоставлением Tomahawk Украине, если война не закончится

Американский президент Дональд Трамп может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, направляясь в Израиль, цитирует "Европейская правда".

Трамп заявил, что стремится обеспечить Украину новыми партиями вооружения по просьбе президента Владимира Зеленского.

"Им очень нужны Patriot. Они хотели бы иметь Tomahawk. Это шаг вперед", – сказал он.

По словам американского президента, этот вопрос обсуждался во время его разговора с Зеленским.

Американский президент не уточнил, принято ли официальное решение о возможных поставках.

"Честно говоря, я, пожалуй, должен поговорить с Россией о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их направлении? Я так не думаю. Поэтому, пожалуй, я поговорю с Россией об этом", – заявил он.

Затем он подчеркнул, что если "война не закончится" – США „могут" поставить Украине Tomahawk.

"Я могу поговорить с ним (Путиным. – Ред). Я могу сказать: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им Tomahawk". Честно говоря, России это не нужно", – добавил Трамп.

Отметим, 12 октября Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США. После него он заявил, что Россия боится возможной передачи Украине американских ракет Tomahawk.

11 октября Зеленский также провел беседу с Трампом. По данным издания Axios, в ходе этой беседы Зеленский говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России вызывает особое беспокойство возможность поставок США ракет Tomahawk Украине.