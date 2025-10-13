Во Франции ультраправые и ультралевые уже готовят вотум недоверия новому правительству

Во Франции ультраправое "Национальное объединение" и ультралевая "Непокоренная Франция" уже объявили о намерении подготовить вотум недоверия новому правительству во главе с Себастьеном Лекорню.

Об этом сообщает "Европейская правда".

12 октября после повторного назначения на должность премьера Лекорню представил состав своего нового правительства.

После этого депутат от "Непокоренной Франции" Матильда Пано посоветовала новым министрам "не распаковывать свои вещи".

"Правительство Лекорню. 2: Макрония становится все более изолированной и увядающей. Совет новичкам: не распаковывайте свои вещи слишком быстро. Приближается вотум недоверия. А за ним последует уход Макрона", – написала она в Х.

Кроме того, неформальный лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен также объявила, что новому правительству будет объявлен вотум недоверия.

"Как мы уже говорили в течение нескольких дней, правительству объявят вотум недоверия со стороны "Национального объединения" и наших союзников из UDR. Завтра мы подадим предложение о выражении ему недоверия", – написала она в своем Х.

Ле Пен убеждена, что президент Эмманюэль Макрон должен "как можно быстрее объявить о роспуске Национального собрания, чтобы французский народ мог выразить свое мнение и выбрать новое большинство для изменений, которое, несомненно, возглавит Жордан Барделла".

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на должность премьер-министра.

После переназначения он заявил, что сделает все возможное, чтобы положить конец политическому кризису.

