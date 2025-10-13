Украина предоставила Польше новое разрешение на эксгумации жертв Волынской трагедии

Посол Украины в Польше сообщил о предоставлении разрешения польской стороне на проведение поисково-эксгумационных работ в селе Углы Ровенской области.

Об этом посол Василий Боднар сообщил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Посол сообщил, что подписал ноту, которой передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы Ровенской области.

"Это разрешение выдано в ответ на запрос Каролины Романовской. Украинская сторона приглашает соответствующих представителей польской стороны к участию в проведении соответствующих работ на месте", – написал Боднар.

"Хочу еще раз подчеркнуть: Украина и я лично готовы в дальнейшем сотрудничать с польскими партнерами в исторической сфере и по вопросам проведения эксгумаций. Мы открыты и честны. Только так мы сможем достичь настоящего взаимопонимания", подчеркнул он.

Он выразил надежду, что польские партнеры так же будут открыты к настоящему диалогу по сложным вопросам общего исторического прошлого.

В начале этого месяца Василий Боднар заявил, что Украина вскоре выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Речь шла о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы, в частности в таких населенных пунктах, как Гута Пеняцкая на Львовщине и Углы Ровенской области.

В начале сентября на Тернопольщине при участии делегации из Польши перезахоронили останки найденных во время эксгумаций жителей села Пужники.

Во Львове в конце августа завершились эксгумации на месте бывшего села Збоиска.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.