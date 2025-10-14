ЕС оштрафовал люксовые бренды Gucci, Chloe и Loewe на более 157 млн евро

Европейская комиссия заявила во вторник, что оштрафовала люксовые модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму 157 миллионов евро за фиксацию цен перепродажи, что нарушает правила конкуренции ЕС.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии сообщает "Европейская правда".

Расследование ЕК выявило, что эти три компании ограничивали возможность независимых сторонних розничных продавцов, с которыми они сотрудничают, устанавливать собственные розничные цены в интернете и офлайн на товары от Gucci, Chloé и Loewe под их соответствующими торговыми марками.

В частности, три модные компании вмешивались в коммерческие стратегии своих розничных продавцов, накладывая на них ограничения, такие как требование – не отклоняться от рекомендованных розничных цен, максимальных размеров скидок и конкретных периодов распродаж.

В некоторых случаях, по крайней мере временно, они также запрещали розничным продавцам предлагать какие-либо скидки.

Gucci, Chloé и Loewe стремились, чтобы их розничные продавцы применяли те же цены и условия продажи, что и они в своих собственных каналах прямых продаж.

Такое антиконкурентное поведение приводит к повышению цен и уменьшению выбора для потребителей, указано в заявлении.

Штрафы наложенные на три компании в целом составили более 157 миллионов евро.

"В Европе все потребители... заслуживают преимущества настоящей ценовой конкуренции. Это решение является сильным сигналом для индустрии моды и других отраслей, что мы не будем терпеть такого рода практики в Европе и справедливая конкуренция и защита потребителей применяются ко всем одинаково", – заявила вице-президент ЕК Тереза Рибера.

Напомним, в августе итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил штраф в размере 1 миллиона евро на китайский интернет-магазин одежды Shein за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.

Впоследствии во Франции Shein получил штраф в 150 миллионов евро от французских властей за неправомерное использование файлов cookie.