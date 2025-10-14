Украина и ЕС одобрили обновленные условия торговли

Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе во вторник одобрил решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Facebook сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Решение Комитета ассоциации в торговом составе было принято после того, как Совет ЕС накануне принял условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого истек в июне 2025 года.

По словам Качки, решение вступит в силу через 15 дней, то есть 29 октября.

"Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году. Решение является двусторонним и действует бессрочно", – добавил вице-премьер.

Он уточнил, что следующий пересмотр в сторону увеличения доступа на рынок ЕС состоится в 2028 году.

30 июня Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной об основных принципах пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Детали новых условий торговли ранее объяснял Тарас Качка.

Ранее Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния заявили, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.