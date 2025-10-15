В Испании говорят о готовности к полному отказу от газа РФ уже в 2027 году

Испанский оператор газовой сети Enagas готов запретить российский сжиженный природный газ до 2027 года, если Европейский Союз перенесет срок его вывода из обращения на эту дату.

Об этом Reuters сообщил генеральный директор компании Артуро Гонсало, пишет "Европейская правда".

Как известно, ЕС ведет переговоры по законодательным предложениям о прекращении импорта российских нефти и газа до января 2028 года и санкциях, которые запретят российский сжиженный природный газ (СПГ) на год раньше, поскольку Брюссель пытается лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине.

Гонсало сказал, что, по его мнению, запрет российского СПГ в 2027 году является возможным с точки зрения инфраструктуры.

"И я понимаю, что Европа должна поднять планку амбиций по санкциям против России. Мы технически готовы работать без российского газа", – отметил он.

По словам Гонсало, операторы газовых сетей уже используют системы аккредитации для отслеживания происхождения грузов СПГ.

Enagas требует от перевозчиков сообщать о происхождении грузов, выгружаемых в Испании, на своей логистической платформе, где информация проверяется по документации груза и подлежит таможенной проверке.

Гонсало заявил, что рынок СПГ достаточно ликвиден, чтобы заменить российские объемы.

"Как только СПГ из России перестанет поступать, значительная его часть будет заменена американским СПГ", – добавил он.

Напомним, в октябре план ЕС по отказу от энергоносителей РФ преодолел первую политическую преграду.

Между тем ЕС также ведет переговоры по новому пакету санкций против России, который предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа на год раньше – с января 2027 года.

