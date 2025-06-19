Европарламент предлагает ужесточить правила защиты кошек и собак в ЕС

Европейский парламент в четверг одобрил законопроект, устанавливающий первые в истории минимальные стандарты ЕС по разведению, содержанию и обращению с кошками и собаками.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

Депутаты хотят, чтобы все собаки и кошки, которых содержат в ЕС, были индивидуально идентифицированы с помощью микрочипа.

Они также требуют, чтобы собаки и кошки с микрочипами были зарегистрированы в совместимых национальных базах данных. Идентификационные номера микрочипов, а также информация о соответствующей национальной базе данных, должны храниться в единой базе данных.

Евродепутаты считают, что содержание или продажа собак и кошек в зоомагазинах должна быть запрещена.

Чтобы устранить возможные лазейки, которые позволяют ввозить собак и кошек в ЕС как некоммерческих домашних животных, а затем продавать их, евродепутаты хотят распространить правила не только на импорт с коммерческой целью, но и на некоммерческое перемещение животных.

Собаки и кошки, импортированные из третьих стран для продажи, должны быть микрочипированы перед въездом в ЕС, а затем зарегистрированы в национальной базе данных. Владельцы домашних животных, въезжающих в ЕС, должны предварительно зарегистрировать свое микрочипованное животное в онлайн-базе данных, по крайней мере за пять рабочих дней до прибытия.

Депутаты ЕП подчеркивают, что разведение собак и кошек между родителями и потомками, дедушками и бабушками, а также между братьями и сестрами, а также между сводными братьями и сестрами должно быть запрещено.

Депутаты добавляют, что следует запретить привязывание животных, за исключением случаев, когда это необходимо для лечения, а также запретить использование ошейников с шипами и удушающих ошейников без защитных колпачков.

Парламент принял свою позицию по правилам ЕС в отношении благополучия собак и кошек 457 голосами против 17. 86 депутатов воздержались.

Теперь депутаты начнут переговоры с Советом ЕС по окончательному варианту закона.

По данным Еврокомиссии, около 44% граждан ЕС имеют домашних животных, поэтому торговля собаками и кошками значительно выросла в последние годы и составляет 1,3 млрд евро в год. Около 60% владельцев покупают собак или кошек в интернете.

Напомним, немцы в прошлом году потратили более 7 млрд евро на домашних любимцев.

А в 2022 году Польская академия наук назвала кошек угрозой для окружающей среды и вызвала скандал.