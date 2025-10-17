Россия окончательно проиграла дело на $50 млрд против "ЮКОС" в суде Нидерландов

Верховный суд Нидерландов в пятницу отклонил окончательную апелляцию России против арбитражного решения о выплате 50 млрд долларов бывшим акционерам российского нефтяного гиганта "ЮКОС".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Верховный суд Нидерландов подтвердил прошлогоднее решение суда в Амстердаме об отклонении окончательного возражения России в судебном процессе против "ЮКОС".

Тогда суд подтвердил решение арбитража от 2014 года, что российские власти начали "полное наступление на "ЮКОС" и его бенефициарных владельцев, чтобы довести "ЮКОС" до банкротства и присвоить его активы".

Решение нидерландского Верховного суда ставит точку в многолетней судебной тяжбе по арбитражному решению в пользу бывших акционеров "ЮКОС".

Тим Осборн, генеральный директор холдинговой компании GML, которая представляет интересы бывших мажоритарных акционеров, приветствовал "историческое решение" высшего суда Нидерландов.

По его словам, решение "подтверждает основополагающий принцип справедливости, согласно которому ни одно государство, даже такое недобросовестное, как Россия, не может стоять выше закона".

Акционеры обратились в Международный арбитраж в Гааге еще в 2005 году. В 2007 году суд пришел к выводу, что в России на "ЮКОС" в начале 2000-х осуществили масштабную атаку с целью довести компанию до банкротства, забрать ее активы и устранить гендиректора организации Михаила Ходорковского из политики.

Иск бывших акционеров "ЮКОС" третейский суд в Гааге удовлетворил в июле 2014 года. Тогда Россию обязали выплатить истцам 50 млрд долларов.