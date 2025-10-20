Трамп опроверг, что призывал Зеленского отдать РФ всю Донецкую область

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею замораживания войны между Россией и Украиной на существующей линии фронта и отрицал, что призывал украинского президента Владимира Зеленского уступить всю территорию Донецкой области.

Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Трамп считает, что война должна остановиться "на тех линиях фронта, где они находятся".

"Остальное очень трудно обсуждать, если вы собираетесь говорить: "вы берете это, мы берем то", – сказал он.

На вопрос, сказал ли он Зеленскому, что Украина должна отдать России весь Донецкий регион, Трамп ответил "нет".

"Пусть все остается так, как есть. Сейчас все уже разделено. Я думаю, что 78% территории уже занято Россией. Оставьте все так, как есть сейчас. Они могут договориться о чем-то позже", – сказал американский президент.

Агентство утверждает, что Трамп выступил с предложением прекращения огня на нынешних линиях фронта после того, как Зеленский отказался добровольно уступить любую территорию в пользу РФ.

Двое собеседников агентства утверждают, что во время встречи с украинским лидером Трамп подталкивал Украину отказаться от территории, а также рассуждал о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и РФ, что смутило украинскую делегацию.

"Это было довольно плохо. Послание было таким: "Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, [если не заключит соглашение с Россией]", – сказал один из собеседников.

В то же время другой собеседник опроверг, что Трамп сказал, что Украина будет "уничтожена", о чем ранее также писала Financial Times.

Как известно, 17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Трампа. Это произошло после двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был довольно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Президент США заявил после встречи, что Украине и России "нужно договариваться" о прекращении войны и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "останавливаться" должна не она.

Также СМИ писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.