Страны Северной Европы договорились о совместной закупке БпЛА

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания готовят совместные закупки беспилотных авиационных систем и сопутствующих технологий.

Техническое соглашение было подписано в Хельсинки 22 октября 2025 года, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии.

"Мы будем способствовать многонациональным операциям в Скандинавском регионе путем усиления сотрудничества в области беспилотных авиационных систем. Мы также усилим сотрудничество между странами Северной Европы в поддержку Украины", – заявил финский министр обороны Антти Хяккянен.

"Поскольку технологии развиваются, а потребности в обновлении не уменьшаются, есть все основания для сотрудничества между странами Северной Европы в этой области. Кроме того, растущие объемы совместных закупок позволяют промышленности увеличить свои производственные мощности и уменьшить национальные расходы стран на закупки", – добавил он.

Помимо собственно закупок, сотрудничество также будет усиливаться в сферах исследований и разработок, обучения и обмена информацией.

В качестве отдельных закупок четыре страны также начнут закупку микроразмерных дронов в рамках партнерства с Агентством НАТО по поддержке и снабжению и закупкам, а также закупку мини-дронов в рамках соглашений с Министерством обороны Дании.

На прошлой неделе стало известно, что в ближайшее время Нидерланды профинансируют новый пакет помощи на 90 млн евро для производства в Украине разведывательных и ударных дронов.

Также сообщалось, что Норвегия, которая не является членом Евросоюза, планирует сотрудничество с ЕС в его новых программах перевооружения и защиты от беспилотников.