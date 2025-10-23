Туск: Чехия получила доступ к морю

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что благодаря открытию последнего участка трассы S3 на севере Польши Чехия получила выход к Балтийскому морю.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Туска, "может это странно, но Чехия получила выход к морю".

"Нет, это не ошибка. В понедельник трасса S3 соединила всю западную Польшу и Чехию с польским Балтийским морем, с польскими портами. Я начал это строительство в 2007 году, и нужно было выиграть выборы, чтобы завершить его в 2025 году", – сказал Туск.

Скоростная дорога S3 является частью Трансъевропейского транспортного коридора Балтика – Адриатика и фрагментом трассы E65, которая соединяет шведский город Мальме с греческим городом Ханья на Крите.

Вся трасса имеет длину почти 4 тысячи километров и является одним из важнейших транспортных путей Европы. Именно через Польшу проходит около 470 км этого ключевого транспортного коридора.

Стоимость реализации всей инвестиции в строительство трассы от города Свиноуйсьце до города Любавка на границе с Чехией в 2007-2025 годах составила более 15 млрд злотых (более 3,5 млрд евро), из которых 7,7 млрд злотых было выделено из фондов ЕС.

Напомним, 20 октября президенты Польши и Литвы совместно открыли литовский участок автомагистрали Via Baltica, имеющей стратегическое значение.

В сентябре страны Балтии подписали соглашение об электрификации Rail Baltica на 1,8 млрд евро.