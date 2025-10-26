СМИ: во Франции задержали воров, ограбивших Лувр
Во Франции правоохранители задержали двух злоумышленников, совершивших ограбление всемирно известного парижского музея Лувр.
Об этом стало известно Le Figaro, сообщает "Европейская правда".
В публикации издания говорится, что двое преступников, причастных к этому резонансному ограблению, были задержаны в субботу вечером.
Одного из них задержали в аэропорту Руасси, когда он собирался сесть на рейс в Алжир.
Операция была проведена около 22 часов вечера бригадой по борьбе с бандитизмом (BRB), ответственной за расследование, при поддержке сотрудников пограничной полиции.
Второй преступник был задержан судебной полицией Парижа в Сен-Дени.
По данным издания, восемь драгоценностей французской королевской семьи, стоимостью 88 миллионов евро, по состоянию на утро воскресенье так и не были найдены.
Сразу после этого громкого ограбления, которое выявило провал системы безопасности самого известного музея мира, министр внутренних дел Лоран Нуньес выразил уверенность в скором раскрытии дела.
В галерее Наполеона преступники оставили много улик, среди которых более "150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов", сообщила в прошлый четверг прокурор Парижа Лора Беккуа, которая также выразила "оптимизм".
Сейчас полицейские находятся на следе сообщников, которых рассчитывают поймать в ближайшие часы.
Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.
После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.
После резонансного ограбления Лувр перевез некоторые драгоценности в Банк Франции.