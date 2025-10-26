Глава Минфина США высмеял посланника Путина из-за слов о санкциях против России

Министр финансов США Скотт Бессент назвал Кирилла Дмитриева "российским пропагандистом", комментируя его слова о якобы отсутствии ущерба для российской экономики от санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News.

Ведущая попросила Бессента прокомментировать слова посланника Владимира Путина о том, что последние санкции США "абсолютно не повлияют на экономику России".

"Я думаю, что Россия почувствует последствия немедленно. Могу сказать вам, что мы уже видим, как Индия полностью прекратила закупку российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы прекратили", – сказал он.

Далее министр финансов США назвал Дмитриева "российским пропагандистом" и добавил, что тот и не может говорить о реальном влиянии санкций на экономику России.

"Конечно, российская экономика – это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, кажется, превышает 20%, и все, что мы делаем, заставит Путина сесть за стол переговоров. Российскую военную машину финансирует нефть, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы", – сказал Бессент.

Он также рассказал, что Россия не смогла защитить экономику от санкций, а ее доходы от нефти "снизились на 20% по сравнению с прошлым годом", а новые санкции "могут снизить их еще на 20 или 30%".

Администрация Трампа в среду ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", призвав Москву согласиться на немедленное прекращение огня в войне с Украиной.

После анонса санкций индийские НПЗ, как сообщалось, начали проверять своих поставщиков, а некоторые китайские компании по крайней мере временно приостановили закупки российской нефти.