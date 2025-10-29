Трамп защитил решение Израиля возобновить удары по позициям ХАМАС

Президент США Дональд Трамп встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа.

Об этом американский президент заявил в беседе с журналистами на борту Air Force One, его цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В то же время Трамп убежден, что мирное соглашение, которое он заключил в начале этого месяца, будет соблюдаться, несмотря на то, что отдельные элементы группировки атакуют израильских солдат.

"Израильтяне нанесли ответный удар, и они должны были нанести ответный удар. Когда такое происходит, они должны наносить ответный удар", – отметил он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник отдал приказ о "силовых ударах" по ХАМАС в ответ на нападения на израильских солдат в Газе.

Однако Трамп заявил, что "ничто" не поставит под угрозу перемирие, которое он организовал чуть более двух недель назад, добавив, что ХАМАС – лишь "очень небольшая часть мира на Ближнем Востоке".

"Они (ХАМАС. – Ред.) сказали, что будут вести себя хорошо, и если они будут вести себя хорошо, то будут счастливы, а если нет, то их уничтожат. Их жизни будут уничтожены", – подчеркнул он.

Трамп повторил, что ХАМАС должен разоружиться, что является одним из пунктов его 20-пунктного плана, который группировка одобрила.

"Если они не будут вести себя хорошо, их уничтожат", – добавил президент США.

По данным портала Axios, Нетаньяху не согласовывал с Дональдом Трампом свое решение о возобновлении ударов по группировке ХАМАС.

Израиль и ХАМАС еще на прошлой неделе обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В администрации Трампа непублично выражали опасения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирного соглашения.