FT: Германия оснастит тысячами дронов-камикадзе свою бригаду в Литве

Германия планирует заключить контракт на поставку дронов-камикадзе с оборонными стартапами Helsing и Stark, стремясь укрепить оборону против России, а также стимулировать конкуренцию в оборонном секторе.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказали, что немецкие стартапы и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта на сумму около 300 млн евро каждый.

Согласно договору, три компании обязуются поставить до 12 тысяч ударных дронов, по словам одного из источников, знакомого с ходом переговоров, хотя только часть этого количества будет поставлена сразу.

Ожидается, что они будут поставлены новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве с целью защиты восточного фланга НАТО от России.

По словам источников, знакомых с ситуацией, официальные лица надеются, что распределение тендера между тремя компаниями будет стимулировать инновации.

"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и обеспечить получение лучшей системы", – сказал один из источников.

Сделка заключена в то время, когда европейские страны стремятся усилить свой потенциал в области беспилотной войны, как за счет внедрения оборонных технологий для защиты от вторжений вражеских дронов, так и за счет использования ударных дронов для атак на цели противника.

В июле сообщалось, что немецкая компания Helsing поставила в Украину 1950 оснащенных ИИ дронов-камикадзе HF-1, созданных в сотрудничестве с украинским производителем.

Между тем Министерство национальной обороны Польши решило изменить процедуры использования дронов в армии – новые правила должны упростить пользование этим вооружением, а также ускорить приобретение и испытания.