В Болгарии ограничили роль пророссийского президента в назначении главы спецслужбы

Парламент Болгарии вечером в четверг проголосовал за отмену полномочий президента по назначению главы Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sofia Globe.

Национальная ассамблея Болгарии быстро одобрила в первом и втором чтениях поправки к Закону о Государственном агентстве национальной безопасности.

До сих пор кандидатуру главы агентства предлагало правительство главе государства, который утверждал назначение указом. Теперь главу агентства будет избирать Национальная ассамблея по предложению правительства, а президентский указ больше не будет нужен.

Поправки были приняты после противостояния между парламентским большинством и президентом Болгарии Руменом Радевым по поводу назначения нового главы ГАНБ.

Кроме того, болгарский парламент также одобрил в первом чтении поправки, которые забирают у президента полномочия назначать глав Государственного агентства по техническим операциям и Государственного агентства разведки. Второе чтение этих поправок ожидается на следующей неделе.

Румен Радев известен пророссийскими взглядами и критикой поддержки Украины. Из-за длительной политической нестабильности в стране он оказал значительное влияние на формирование временных правительств.

Нынешнее болгарское правительство во главе с Росеном Желязковым декларирует поддержку Украины. Недавно Желязков сказал, что Болгария прекратит договор о транзите российского газа в следующем, 2026 году.