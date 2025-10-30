Трамп: Китай будет сотрудничать с США в вопросе войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином "очень серьезно" обсуждал вопрос развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент США сказал журналистам на борту Air Force One, его слова приводит CNN.

По словам Трампа, они с Си договорились сотрудничать, "чтобы увидеть, сможем ли мы закончить эту войну".

"Мы согласны с тем, что стороны погрязли в боевых действиях, и иногда нужно дать им возможность сражаться. Но (Си) собирается нам помочь, и мы будем работать вместе по вопросу Украины. Больше мы ничего не можем сделать", – отметил он.

Трамп также добавил, что они не обсуждали покупку Китаем российской нефти.

Как известно, Трамп ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

На этом фоне "Лукойл" решил прекратить свою международную деятельность. Компания уже начала поиск покупателей для своих зарубежных активов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные США санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл" на 56-57% повлияют на нефтяной экспорт РФ.