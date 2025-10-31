Канада досрочно предоставила $10 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада ускоряет выплату последней части своего взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.

Об этом сообщили в правительстве Канады, пишет "Европейская правда".

10 миллионов долларов были выплачены досрочно, чтобы помочь Украине отремонтировать критическую энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами.

В контексте недавнего всплеска атак на объекты природного газа, Ананд объявила, что Секретариат Энергетического сообщества выделил примерно $50 миллионов из общего взноса Канады на закупку и доставку компрессоров природного газа для Харьковской области. Это оборудование срочно необходимо для восстановления энергоснабжения и стабилизации системы перед наступлением зимы.

"С наступлением зимы и очередными атаками России на важные объекты гражданской инфраструктуры потребность в энергетической поддержке становится насущной. В ответ на это Канада ускоряет усилия по восстановлению критически важных энергетических систем Украины и поддержке украинцев в самые суровые месяцы, которые предстоят", – заявила глава МИД Канады Анита Ананд.

Напомним, на днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении около $150 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме этого, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.