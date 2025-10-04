Эстония надеется вместе с союзниками ограничивать "теневой флот" РФ

В Эстонии говорят, что деятельность российского "теневого флота" в Балтийском море становится все более опасной, и ограничение этой деятельности многогранно повысило бы безопасность региона.

Это следует из обзора, подготовленного Разведывательным центром Сил обороны, который приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В обзоре указано, что в водах Северо-Западной Европы постоянно находится около десятка танкеров под иностранным флагом.

В то же время несколько анонимных чиновников, которые разговаривали с ERR, признают, что Эстония уже в значительной степени исчерпала свои возможности по противодействию "теневому флоту" и теперь нужны более широкие международные меры.

Согласно обзору, Балтийское море после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины стало для РФ ключевым торговым маршрутом, через который сейчас проходит не менее 60% морского экспорта российской нефти.

Это означает, что ограничение движения таких танкеров в Балтийском море помогло бы сократить доходы России и, соответственно, ее военный потенциал.

Кроме того, в контексте того, что многие танкеры якобы находятся в плохом техническом состоянии, такие меры позволили бы снизить риск экологических катастроф, при которых убытки многократно превысили бы стоимость повреждения подводных кабелей и трубопроводов.

Однако недавно возникла новая угроза: возможное участие этих судов в инцидентах с безопасностью прибрежных стран, таких как полеты дронов в Дании и Германии, возникали подозрения, что суда "теневого" флота в Балтийском море занимались разведкой.

Один из знакомых с ситуацией чиновников отметил ERR, что страны, имеющие выход к морю, все же могут контролировать суда, проходящие мимо их территории.

Он привел пример, когда прошлым летом Эстония в Финском заливе начала требовать страховые документы у судов "теневого флота".

Разведцентр также отмечает, что статья 110 Конвенции ООН по морскому праву предоставляет прибрежным странам право останавливать и проверять суда в открытом море, если есть основания полагать, что у них нет действующего флага.

"Для ограничения деятельности "теневого флота" в Балтийском море необходимо активное участие всех прибрежных стран, которые имеют право и обязанность контролировать свои воды. Ограничение "теневого" флота застопорилось из-за неспособности стран договориться о пропорциональных ответных мерах и их реализации. Причины, вероятно, как практические, так и политические, с добавлением противоречивых экономических интересов стран", – говорится в обзоре.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон сказал, что государства Европы начнут препятствовать судам из "теневого флота" России, когда те войдут в их воды.