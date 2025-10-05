В Польше недалеко от Варшавы нашли остатки неизвестного дрона

В селе Зарембы Вархолы в Островском уезде нашли "остатки объекта, похожего на беспилотник".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM со ссылкой на данные Военной полиции.

"Мазовецкое отделение Военной полиции в Варшаве под наблюдением прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсиновской окружной прокуратуры проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в селе Зарембы Вархолы Островского уезда", – сообщила Военная полиция.

Ночью о находке также сообщила мазовецкая полиция.

"Сегодня после 18:00 в поле в Острувском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон. Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден. Было сообщено в Военную полицию и прокуратуру. Обращаемся к вам с просьбой в каждом случае информировать службы о подобных находках", – говорится в сообщении.

Польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки Российской Федерации на Украину. Начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула признал, что на территорию Польши залетел 21 беспилотник.

Беспилотники и их обломки были найдены в Люблинском (большинство), Мазовецком, Свентокшиском, Лодзинском и Варминско-Мазурском воеводствах.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

