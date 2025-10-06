СМИ: в ЕС ищут пути, как профинансировать развитие индустрии дронов

Европейская комиссия изучает текущие бюджеты ЕС и действующие правовые рамки, чтобы найти дополнительные средства для развития индустрии дронов, которой она намерена уделить приоритетное внимание по сравнению с другими видами оборонного оборудования.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Несмотря на то, что лидеры нескольких южноевропейских стран прохладно отнеслись к предложению о создании "стены из дронов", Еврокомиссия по-прежнему ищет способы поддержать европейскую индустрию дронов.

По информации Euractiv, Комиссия изучает, как страны ЕС могут эффективнее использовать текущие фонды и программы для стимулирования развития индустрии дронов.

Одной из идей является создание фонда для дронов, аналогичного Закону о поддержке производства боеприпасов (ASAP), рассказали источники.

По словам одного из собеседников, эта идея пока находится в зачаточном состоянии.

Аналогичный ASAP фонд мог бы увеличить производство дронов, но для этого нужен был бы совершенно новый законодательный процесс – от предложения Комиссии до принятия государствами-членами и Европарламентом, а также определения источников финансирования.

По информации Euractiv, Комиссия проводит опрос среди представителей индустрии дронов, чтобы оценить интерес к такой программе.

Остается неясным, как будет финансироваться инициатива ASAP по беспилотникам. Источники не смогли сказать, будет ли финансирование осуществляться из текущего бюджета ЕС или из уже имеющихся инструментов.

Существующие инструменты, которые могут способствовать этому, включают фонды сплоченности, кредиты SAFE, фонды на случай пандемии, которые планируется открыть для оборонных нужд, и EDIP, который вскоре будет принят.

Представители НАТО также призвали страны ЕС инвестировать в беспилотники и оборудование для борьбы с ними.

Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС упростить стандарты закупок беспилотников.

А премьер Польши Дональд Туск рассказал, что дал довольно жесткий ответ немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, который поставил под сомнение абсолютную эффективность будущей "стены дронов" на восточных границах ЕС.