NYT: Пентагон снял требование со СМИ согласовывать данные перед публикацией

Министерство обороны США смягчило и уточнило свои новые ограничения на доступ прессы в Пентагон после более чем двухнедельных переговоров с национальными новостными организациями.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Согласно новым правилам, журналистам, которым нужна аккредитация для доступа в Пентагон, не потребуется одобрения министерства перед публикацией статей с информацией, которая не была официально обнародована.

"Представители СМИ не обязаны предоставлять свои материалы" в министерство перед публикацией, говорится в новом проекте.

В то же время в проекте изложены правила, согласно которым журналистов могут признать "угрозой безопасности" и лишить аккредитации.

У новостных агентств, желающих получить доступ в Пентагон, будет неделя на то, чтобы ознакомиться с политикой и принять решение о ее подписании. Отказ от подписания может лишить их аккредитации для доступа в Пентагон.

Подписывая политику, репортер признает прилагаемые правила и процедуры, "даже если не соглашается с такими правилами и процедурами".

В сентябре СМИ писали, что Пентагон сообщил ряду изданий, что в дальнейшем их аккредитованные корреспонденты обязаны согласовывать публикацию любой полученной в ведомстве информации.

В дополнение корреспондентам сообщили об установлении ограничений на передвижение внутри здания Пентагона.

Эти изменения обеспокоили медиаюристов. В письме в Пентагон от 22 сентября Комитет репортеров за свободу прессы утверждал, что правила содержат неоднозначные формулировки относительно обязанностей журналистов, в частности требование получать разрешение правительства на статьи, которые содержат даже незасекреченную информацию.

В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать для Мексиканского залива название "Американский залив".

В апреле Федеральный судья обязал Белый дом возобновить участие Associated Press в президентском пуле журналистов.

Также Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов за якобы клевету; пока суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.