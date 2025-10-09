Стармер говорил об Украине с премьером Индии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел встречу со своим индийским коллегой Нарендрой Моди во время своего первого визита в его страну.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Главы правительств встретились в Мумбаи, где Стармер находится с двухдневным визитом в составе крупнейшей в истории делегации, насчитывающей более 100 генеральных директоров, предпринимателей, ректоров университетов и культурных деятелей.

Среди вопросов, которые обсуждали два премьер-министра, была война РФ против Украины.

Индия продолжает покупать российские энергоносители, что помогает финансировать военные действия кремлевского правителя Владимира Путина.

"Премьер-министр и я также обсудили необходимость справедливого и длительного мира в Украине, необходимость стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также необходимость сотрудничества в таких критически важных сферах, как климат и энергетика, включая отказ от зависимости от энергоресурсов", – отметил Стармер.

В свою очередь Моди выразил желание видеть окончание войны в Украине путем "диалога и дипломатии".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.

Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".