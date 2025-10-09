В ОПУ рассказали, когда Украина надеется получить первые средства из "репарационного кредита" ЕС
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что Украина надеется получить первые средства из так называемого "репарационного кредита" ЕС в конце этого года или в начале следующего.
Об этом она сказала в комментарии "Суспільному" во время Donbas media forum, пишет "Европейская правда".
Мудрая отметила, что продолжается активное обсуждение "репарационного кредита" объемом около 140 млрд евро среди стран-членов ЕС.
"Мы надеемся, что это обсуждение завершится точно в этом году и, возможно, в конце года или в начале следующего мы получим первые средства из этого "репарационного кредита", который, по предварительным подсчетам, будет в размере около 140 млрд евро", – сказала Мудрая.
Она также сообщила, что на уровне G7 продолжаются консультации по привлечению США, Великобритании, Канады и других партнеров к поддержке инициативы, поскольку ЕС считает важным заручиться их политической и финансовой поддержкой.
По словам заместителя руководителя ОПУ, основные замороженные российские активы хранятся в Европе, в частности в Бельгии, но переговоры ведутся отдельно с каждой страной-партнером – США, Канадой, Соединенным Королевством и Японией.
Напомним, министры ЕС обсудят "репарационный заем" Украине за завтраком 10 октября. Сейчас детально обсуждается механизм предоставления гарантий Бельгии, на территории которой находятся замороженные российские активы.
В дальнейшем вопрос "репарационного займа" будет рассмотрен на заседании Европейского совета 23-24 октября, и после обсуждения на уровне лидеров государств ЕС ожидается, что Европейская комиссия подготовит более детализированное предложение по этому поводу.
Идея займа с использованием российских замороженных активов заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.
В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.