Президента Сирии ждут в Вашингтоне с визитом

Специальный посланник США в Сирии Том Баррак заявил в субботу, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа, как ожидается, посетит Вашингтон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Баррак выразил надежду журналистам в Бахрейне, что во время визита Сирия присоединится к коалиции под руководством США для борьбы с террористическим "Исламским государством".

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о планах отменить все санкции против Сирии.

Однако самые строгие ограничения, известные как санкции Цезаря, могут быть отменены только актом Конгресса США, по которому законодатели разделились во мнениях, но ожидается, что они примут решение до конца года.

Акт Цезаря ввел широкомасштабные санкции против Сирии, направленные против лиц, компаний и учреждений, связанных с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, правительство которого было свергнуто повстанческими силами во главе с аль-Шараа в прошлом году.

Отмена этого закона позволит привлечь иностранные инвестиции, восстановит доступ к международному банковскому обслуживанию и поможет возродить ключевые отрасли промышленности.

Трамп уже встречался с Ахмедом аль-Шараа в мае.