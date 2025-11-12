Сибига на полях встречи G7 поговорил с Рубио о давлении на Россию

Министр иностранных дел Андрей Сибига в среду поговорил с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах министерской встречи "Группы семи" в Канаде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сибига рассказал, что поблагодарил Рубио за мирные усилия президента США Дональда Трампа "и очень эффективные энергетические санкции против России".

"Мы должны продолжать увеличивать стоимость войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", – добавил он.

Министр сказал, что также рассказал Рубио о ситуации на поле боя, мирных усилиях и "наших конкретных приоритетах по укреплению обороны Украины и энергетической устойчивости".

Перед этим министр иностранных дел во время встречи со своими визави из стран "Группы семи" прокомментировал коррупционный скандал последних дней в Украине.

На днях президент Владимир Зеленский сказал, что имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.