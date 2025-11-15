Как санкционное давление заставило российский "Лукойл" покинуть Европу

Еще десять лет назад казалось, что российский "Лукойл" укоренился на Балканах и Черноморском побережье навсегда.

Его заводы обеспечивали почти весь рынок Болгарии, значительную долю Румынии, а в Молдове компания превратилась в системного игрока. Однако уже к концу 2025 года стало ясно: российская компания стремительно теряет все, что построила в этом направлении с конца 1990-х.

О том, почему это произошло, читайте в статье специалиста по коммуникациям Razom We Stand Максима Гардуса. Далее – краткое изложение статьи.

Причиной стало стечение санкций, политического давления, внутренних решений государств и разрушение логистических цепочек, которые поддерживали российское присутствие в регионе.

Переломный момент наступил в октябре 2025 года, когда Минфин США объявил о новом пакете санкций против российской энергетики, который заблокировал возможность финансирования и обслуживания зарубежных активов компании "Лукойл".

Почти синхронно ЕС ввел в действие свой 19-й пакет ограничений, в который впервые попали дочерние структуры компании, включая ключевое торговое звено Litasco SA. Именно Litasco годами обеспечивала экспорт и переработку российской нефти, а ее блокировка фактически лишила европейские заводы компании "Лукойл" возможности работать в привычном режиме.

После объявления о санкциях ситуация в регионе начала разворачиваться как политический триллер.

Болгария стала центром наиболее острого противостояния. В ноябре парламент принял закон, который позволяет государству назначить специального администратора для завода в Бургасе, если владелец подпадает под санкции или не выполняет требования безопасности.

Министр энергетики Румынии Богдан Иван заявил, что государство должно получить контроль над местной инфраструктурой "Лукойла", чтобы гарантировать соблюдение санкций и бесперебойность поставок. Парламент поддержал позицию правительства, а пророссийские партии оказались в меньшинстве.

В Молдове правительство Дорина Речана пошло на беспрецедентный шаг – выдвинуло ультиматум о передаче активов или остановке деятельности после вступления санкций в силу.

Эти шаги вызвали сопротивление пророссийских сил в этих странах.

Стратегия REPowerEU предусматривает полный отказ от российских энергоносителей к 2027 году, а потому страны-члены могут и должны применять временное государственное управление критическими энергетическими активами.

Кульминацией событий стала провальная попытка приобретения международных активов "Лукойла" компанией Gunvor. По данным Reuters, трейдер отказался от сделки после того, как Минфин США прямо намекнул на риски вторичных санкций.

После этого стало окончательно ясно – мягких вариантов развития ситуации не осталось. Только национализация.

Но более значимыми, чем цифры, являются стратегические последствия.

Впервые за десятилетия страны Юго-Восточной Европы одновременно и скоординированно ограничили российское присутствие в своих энергетических системах. Болгария, Румыния и Молдова показали, что могут действовать решительно, не только реагируя на санкции, но и переосмысливая собственную энергетическую безопасность.

Уход "Лукойла" из региона – это не просто следствие санкций. Это структурный разрыв, который меняет баланс сил в Черноморском и Балканском регионах.

И этот процесс, похоже, уже не остановить.

Подробнее – в материале Максима Гардуса.