Эстония выделяет 3,5 миллиона евро на Starlink для Украины

Эстония решила выделить Украине 3,5 миллиона евро на приобретение систем связи Starlink в рамках ИТ-коалиции, чтобы таким образом улучшить ИТ-потенциал Украины и поддержать ее в противодействии российской агрессии.

Об этом объявило Министерство обороны Эстонии, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур, Украина сама проинформировала о необходимости поддержки для обеспечения связи Starlink.

"И понятно, что это чрезвычайно важная помощь для них, которая имеет заметный эффект на поле боя. Возможности Starlink особенно важны, учитывая желание Украины значительно увеличить количество дронов, которые нуждаются в высокопроизводительном интернет-соединении", – сказал Певкур.

Он напомнил, что Украина ежедневно борется за свободу всей Европы, в том числе и Эстонии.

"Поэтому, кроме оружия, критически важной является также информационно-технологическая поддержка, и поэтому я рад, что мы можем помочь Украине в улучшении ее ИТ-мощностей, тем самым увеличивая ее шансы на победу в войне, которая ежедневно уносит сотни человеческих жизней", – добавил Певкур.

3,5 миллиона евро, выделенные на приобретение систем связи Starlink, поступают из пакета помощи Украине, который Эстония запланировала на 2025 год.

Средства, предназначенные для совместных закупок Starlink, будут направлены через ИТ-коалицию, которую возглавляют Эстония и Люксембург.

В этом году Эстония предоставила Украине военную помощь в размере около 0,3% от ВВП Эстонии. Помощь была направлена на приобретение военной помощи для Украины через эстонские предприятия, обучение, проводимое Вооруженными силами, и развитие информационных технологий с помощью ИТ-коалиции.

Напомним, в августе Государственный департамент США принял решение о потенциальной продаже Украине услуг спутниковой связи и связанного оборудования на сумму около 150 млн долларов.

А в четверг страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, согласились профинансировать пакет в размере 500 млн долларов в рамках инициативы PURL, с помощью которой закупается американское оружие для Украины.