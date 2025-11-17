Подрыв железной дороги в Польше расследуют как террористический и в интересах иностранной разведки

После ряда инцидентов на железной дороге в Польше прокуратура начала расследование актов диверсии террористического характера, совершенных в интересах иностранной разведки.

Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, пишет "Европейская правда".

Прокурор Мазовецкого отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Варшаве 17 ноября начал расследование актов диверсии террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в интересах иностранной разведки против Республики Польша, сообщил Новак.

Предметом расследования является повреждение в период с 15 по 17 ноября инфраструктуры железнодорожной линии №7 на маршруте Варшава Восточная-Дорогуск, в том числе повреждение с помощью взрывчатых веществ путей в окрестностях поселка Мика и повреждение путей в окрестностях поселка Голомб.

Эти действия, как отметил спикер, повлекли непосредственную опасность катастрофы наземного транспорта, угрожавшую жизни и здоровью многих людей, а также имуществу в крупных размерах.

Производство было начато по признакам преступления, наказуемого пожизненным лишением свободы.

Отметим, что участок железной дороги Варшава – Люблин, пострадавший в результате диверсионных действий, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия, и предложил Варшаве помощь в расследовании.