FT: новый "мирный план" США предусматривает сокращение армии вдвое и признание российского языка

Издание Financial Times обнародовало новые подробности так называемого "мирного плана", который разработали в Майами представители РФ и США – утверждается, что план уже был передан украинской стороне, и та его считает неприемлемым.

Об этом говорится в публикации FT в среду, сообщает "Европейская правда".

О плане из 28 пунктов, который обсуждали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в Майами в конце прошлого месяца, первым сообщило издание Axios.

Несколько человек, знакомых с этой инициативой, сообщили FT, что новое радикальное предложение РФ и США предусматривает значительные уступки со стороны Киева, и президента Владимира Зеленского уже призвали принять его.

Группа российских и американских действующих и бывших чиновников участвовала в разработке плана, который все еще находится на стадии разработки, сообщил Financial Times источник, знакомый с переговорами.

Этот план был передан Киеву на этой неделе Уиткоффом, который встретился в Майами с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам лиц, непосредственно знакомых с документом, проект плана потребует от Украины отдать остальную часть Донбасса, включая территории, которые сейчас контролируются Киевом, и сократить численность вооруженных сил наполовину. О территориальных уступках в плане сообщало и агентство Reuters.

Важно, что план также требует от Украины отказаться от ключевых категорий вооружения и предусматривает сокращение военной помощи США, которая была жизненно важной для ее обороны.

План также предусматривает признание русского языка официальным государственным языком Украины и предоставление официального статуса Русской православной церкви.

Лицо, ознакомленное с документом, описало его как очень общий документ, который "сильно склоняется в пользу России". Другое лицо, ознакомленное с планом, назвало его "очень удобным для Путина".

Чиновники в Киеве, ознакомленные с планом, заявили, что он глубоко соответствует максималистским требованиям Кремля и что без существенных изменений он будет неприемлем для Украины.

Дмитриев был в США в конце октября для переговоров о прекращении войны.

В Белом доме выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.