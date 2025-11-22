В Конгрессе раскритиковали "мирный план" администрации Трампа для Украины

Ряд представителей обеих партий в Конгрессе раскритиковали проект мирного соглашения, которое администрация Трампа предлагает для прекращения российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сенатор Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, имеет впечатление, что в окружении Трампа больше сосредоточены на том, как задобрить Путина, чем на том, как обеспечить устойчивый мир.

"Путин потратил целый год, пытаясь выставить дураком президента Трампа. Если чиновники администрации больше беспокоятся о том, как умиротворить Путина, чем об обеспечении реального мира – президенту нужны новые советники. Вознаграждать российскую бойню было бы катастрофой для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", – заявил Макконнелл.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая является сопредседателем комитета по иностранным делам Сената, заявила, что документ больше напоминает "план Путина".

"Что действительно нужно делать США – это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, налагать вторичные санкции на компании, которые подпитывают российскую военную машину, и заставить Путина сесть за стол для настоящих переговоров. Мы в этом соглашении не должны представлять интересы России", – подчеркнула сенатор.

Глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Викер отметил, что план из 28 пунктов имеет реальные недостатки и он "очень скептичен" относительно шансов этого документа обеспечить мир.

"Украину нельзя заставлять отдавать ее земли одному из худших военных преступников мира в лице Владимира Путина. Численность и расположение вооруженных сил Украины – это суверенный выбор ее власти и народа. А любые заверения, предоставляемые Путину, не должны вознаграждать его зловредные действия или подрывать безопасность США или их союзников. В частности, любые предположения, что мы можем обеспечивать контроль над вооружением с таким серийным лжецом и убийцей, как Путин, следует воспринимать с особым скепсисом", – подчеркнул Викер.

Республиканец Брайан Фицпатрик начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Напомним, Трамп дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.