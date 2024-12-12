СМИ: Российский миллиардер подделал документы, чтобы получить гражданство Молдовы

Российский миллиардер Сергей Ломакин, состояние которого оценивается журналом Forbes в два миллиарда долларов, подал заявление на получение молдавского гражданства на основании поддельных документов.

Об этом говорится в расследовании Black Box PLUS, которое приводит молдавский телеканал TV8, сообщает "Европейская правда".

По данным журналистов, Ломакин подделал свое свидетельство о рождении, чтобы доказать, что его мать родом из Молдовы.

В досье, поданном в Агентство публичных услуг, Ломакин указал, что его мать Валентина Задорожная родилась в селе Проданешты Флорештского района.

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Журналист отправился в указанное село и на сельском кладбище нашел могилы вероятных бабушки и дедушки Ломакина – Петра и Нины Задорожных.

Однако двое крестьян, с которыми он встретился, сказали, что у них нет дочери по имени Валентина.

Впоследствии журналисты получили данные, согласно которым, у Задорожных действительно была дочь Валентина, но она умерла через 20 дней после рождения, 25 октября 1949 года. Именно этот ребенок, согласно российскому свидетельству о рождении Ломакина, является его матерью.

В расследовании говорится, что Агентства публичных услуг разоблачило обман Ломакина и отклонило его заявление на получение гражданства.

Ломакин имеет тесные связи с кремлевским режимом и обеспечивает большой доход в бюджет России через свой бизнес. В частности, он является основателем нескольких сетей магазинов: "Копейка", Modis, Fix Price и „ЦентрОбувь". Последняя стала в 2014 году крупнейшей в России сетью по продаже обуви с прибылью более 40 миллиардов рублей.

В 2016 году Ломакин получил судимость за мошенничество после того, как "ЦентрОбувь" взяла огромные кредиты в банках и обанкротилась.

После этого Сергей Ломакин сбежал из РФ и был объявлен в розыск. В 2018 году уголовное дело, возбужденное против Ломакина, было закрыто, но он так и не вернулся в Россию, поселившись на Кипре, получив там гражданство.

После российского вторжения в Украину Ломакин рисковал потерять кипрское гражданство, поскольку власти страны начали массово изымать паспорта, выданные россиянам в рамках инвестиционных программ.

Риск остаться без европейского паспорта побудил его искать альтернативные решения, что и привело Ломакина в Молдову.

Напомним, в сентябре молдавские правоохранители раскрыли преступную группировку, которая помогала гражданам России незаконно получить вид на жительство или гражданство Молдовы.

В январе власти Молдовы заявляли, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян.

Вскоре сообщалось, что Агентство государственных услуг Молдовы в течение 2022-2023 годов зафиксировало примерно 30 попыток получить гражданство страны обманным путем, в частности со стороны двух российских миллионеров.