ЕС рассматривает возможность ослабления климатической цели сократить выбросы на 90% к 2040 году

Европейский Союз рассматривает возможность ослабить свою климатическую цель сократить выбросы углекислого газа к 2040 году на 90%.

Это показал проект компромиссного предложения ЕС, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Страны ЕС пытаются утвердить свою новую климатическую цель на 2040 год на заседании министров по вопросам климата 4 ноября, как раз вовремя, чтобы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поехала с пустыми руками на климатический саммит ООН COP30 вместе с другими мировыми лидерами, который состоится 6 ноября.

Но поскольку некоторые страны обеспокоены затратами для отечественной промышленности, переживающей трудности, ЕС рассматривает варианты ослабления климатической цели, которая, по словам Еврокомиссии, должна заключаться в сокращении выбросов, приводящих к потеплению планеты, на 90% к 2040 году.

Последний проект переговорного компромисса между странами, с которым ознакомилось агентство, добавил новый пункт, в котором говорится, что если леса и другие виды деятельности на суше, которые поглощают выбросы углекислого газа, не смогут достичь поставленных целей, ЕС будет разрешено предложить "корректировку промежуточной цели на 2040 год в соответствии с и в пределах возможного дефицита".

Брюссель также может отреагировать, предложив дополнительные меры, которые помогут вернуть лесной сектор на путь достижения цели по выбросам, говорится в сообщении.

Этот шаг перекликается с предложением, сделанным Францией на прошлой неделе, о котором ранее сообщало агентство Reuters, и которое требовало "экстренного торможения", чтобы снизить целевой показатель выбросов в 90% на 3%, если леса и сектор землепользования не выполнят свои обязательства.

За последнее десятилетие количество CO2, поглощаемого лесами и землепользованием Европы, сократилось почти на треть из-за таких факторов, как лесные пожары и нерациональное ведение лесного хозяйства.

Предыдущие проекты переговоров показали, что страны уже рассматривают возможность позволить ЕС пересматривать цель до 2040 года каждые два года – еще один путь, который может ослабить ее в будущем.

Но их министрам все равно придется решать ключевые вопросы во вторник, включая долю 90% сокращения выбросов, которую странам будет разрешено покрыть за счет покупки иностранных углеродных квот.

Для достижения этой цели необходима поддержка не менее 15 из 27 членов ЕС.

Напомним, в ЕС считают, что неучастие топ-чиновников США в климатической конференции ООН является "переломным моментом" и наносит ущерб глобальной климатической политике.

31 октября США заявили, что не будут направлять своих высокопоставленных чиновников на климатическую конференцию под эгидой ООН, известную как COP30, которая пройдет в Бразилии в ноябре.