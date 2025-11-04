США наказали лиц, помогающих КНДР отмывать преступные доходы

Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против восьми физических и двух юридических лиц, которых обвинило в причастности к схемам отмывания денег.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

Под санкции США попали два банкира, финансовая компания и ее директор из Северной Кореи, которые, как утверждается, помогали отмывать средства, полученные Пхеньяном в результате кибератак.

Также американский Минфин внес в санкционный список финучреждение, которое помогает КНДР уклоняться от санкций в торговле с Китаем.

"Генерируя доходы для развития оружейной программы Пхеньяна, эти лица непосредственно угрожают безопасности США и мировой безопасности", – прокомментировал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Герли.

В июле США наложили санкции на одно юридическое и три физических лица, которых обвинили в создании схемы по переправке средств Северной Корее в обход санкций.

Отметим, что в начале апреля президент США Дональд Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.