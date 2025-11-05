Демократы победили на первых крупных выборах второго срока Трампа

Демократы победили во вторник на первых крупных выборах после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, выдвинув новое поколение лидеров и предоставив партии, которая находилась в осаде, импульс накануне выборов в Конгресс в следующем году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В Нью-Йорке Зохран Мамдани, 34-летний демократический социалист, победил на выборах мэра, завершив стремительный и маловероятный взлет от анонимного законодателя штата до одной из самых заметных демократических фигур страны. А в Вирджинии и Нью-Джерси умеренные демократы 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл победили на выборах губернаторов с большим отрывом, соответственно.

"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех самых условий, которые позволили ему накопить власть", – сказал Мамдани перед шумной толпой сторонников.

"Поэтому, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты смотришь, у меня есть для тебя два слова: сделай громче", – добавил он.

Выборы во вторник стали барометром того, как американцы реагируют на бурные девять месяцев пребывания Трампа на посту президента. Гонка также послужила испытанием различных сценариев предвыборной кампании Демократической партии в преддверии 2026 года, когда партия не имеет доступа к власти в Вашингтоне и все еще пытается найти выход из политического тупика.

Тем не менее, до промежуточных выборов остался год – вечность в эпоху Трампа, и опросы общественного мнения показывают, что бренд Демократической партии остается в целом непопулярным, даже несмотря на то, что рейтинг самого Трампа снизился.

