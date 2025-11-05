США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты

В среду, 5 ноября, Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с космической базы Ванденберг, что в Калифорнии.

Об этом сообщили на странице базы Ванденберг, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, это испытание, обозначенное как GT 254, имело целью оценить текущую надежность, боевую готовность и точность системы МБР.

Команда летчиков эскадрильи стратегических операций, используя бортовую систему управления запуском (ALCS) с борта самолета E-6B Mercury ВМС США, начала запуск, проверив эффективность и постоянную доступность ALCS, резервной системы управления и контроля для сил МБР.

"Данные, собранные во время испытания, имеют неоценимое значение для обеспечения постоянной надежности и точности системы оружия МБР", – сказала подполковник Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний.

Как отмечается, этот запуск является частью серии рутинных и периодических мероприятий, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III.

Невооруженная боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты пролетела примерно 4200 миль (около 6,8 тысячи км) до испытательного полигона противоракетной обороны Рональда Рейгана Командования космической и противоракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Испытательный полигон Рейгана оснащен современными датчиками, включая высокоточные метрические и сигнатурные радары, оптические датчики и телеметрию. Они собрали важные данные во время конечной фазы полета.

Отметим, недавно американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне восхвалений хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что испытания ядерного оружия пока не предусматривают "ядерных взрывов".