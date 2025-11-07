Аэропорт Брюсселя в третий раз за неделю приостановил работу из-за дрона

В Бельгии вечером в четверг приостановил работу аэропорт столицы Брюсселя из-за появления неизвестного дрона – это уже третий подобный инцидент за неделю.

Об этом сообщает VRT, информирует "Европейская правда".

Бельгийская авиадиспетчерская служба распорядилась закрыть брюссельский аэропорт Завентем в 21:20 по местному времени.

Воздушное движение в аэропорту Брюсселя возобновилось около 22:00.

"Один рейс из-за сбоя был перенаправлен в аэропорт Амстердама. Все остальные рейсы, запланированные на сегодняшний вечер, будут выполняться", – заявил аэропорт Брюсселя.

Закрытие в четверг стало последним в череде сбоев. Во вторник аэропорт Завентем дважды прекращал работу.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.

По итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности в четверг в Бельгии решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности в ответ на серию инцидентов с дронами.