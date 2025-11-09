Премьер Испании категорически против предложенного Трампом объема расходов на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес высказался категорически против расходов на оборону в размере 5% от ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава испанского правительства заявил в интервью El Pais.

Санчес подчеркнул необходимость "работать дипломатически, чтобы в 2035 году у нас была не Европа, вооруженная до зубов, а Европа, которая является единой и гарантирует международное право".

"Какой мир мы хотим оставить нашим молодым людям, когда они будут в нашем возрасте? Мир, в котором оборонные бюджеты европейских стран составляют 5%?", – сказал он.

При этом Санчес признал, что в нынешних геополитических реалиях Испании необходимо пойти на увеличение расходов на оборону и безопасность.

"Если Европа хочет обрести автономию, нам придется увеличить наш оборонный и безопасностный бюджет. Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которое я не брал, которое было согласовано в 2014 году, а именно 2%, и которое я выполнил", – добавил он.

При этом премьер отметил, что Испания является надежным союзником по НАТО.

"Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , которые подверглись влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей", – подчеркнул Санчес.

Ранее Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.

Источники испанских СМИ в НАТО также говорили, что Альянс не имеет механизма для исключения из состава организации, и выход союзника рассматривается только на добровольной основе.