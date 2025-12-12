Полиция Венгрии предложила обвинить мэра Будапешта из-за резонансного прайда

Полиция Венгрии в пятницу предложила прокуратуре выдвинуть обвинения против либерального мэра Будапешта Гергея Корачоня за его роль в организации митинга за права ЛГБТК+, который в июне превратился в антиправительственный протест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

28 июня десятки тысяч протестующих прошли маршем по Будапешту, когда запрещенный прайд перерос в массовую антиправительственную демонстрацию.

Главная прокуратура Будапешта подтвердила агентству, что получила материалы полицейского расследования. Она не сообщила, будет ли выдвигать обвинения и какие именно.

"Я горжусь тем, что взял на себя все политические риски ради свободы моего города, и я с гордостью предстану перед судом, чтобы защитить свою свободу и свободу моего города", – сказал Карачонь в видео, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

Правительство Орбана в течение последнего десятилетия постоянно ограничивало права ЛГБТК+ сообщества, а в марте законодатели приняли закон, который позволяет запрещать прайды, ссылаясь на необходимость защитить детей.

Критики Орбана считают этот шаг частью более широких репрессий против демократических свобод в преддверии выборов в следующем году.

Корачонь попытался обойти запрет на проведение прайда, организовав его как муниципальное мероприятие, для которого, по его словам, не требуется разрешение.

Полиция все равно запретила мероприятие, аргументируя это тем, что оно подпадает под действие закона о защите детей, но в конечном итоге массовый марш прошел мирно.

