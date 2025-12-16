Европарламент поддержал перенаправление средств из программ ЕС на оборону

Европейский парламент во вторник одобрил изменения в законодательство ЕС, которые позволят изменять утвержденные программы, чтобы направить дополнительное финансирование на оборонные проекты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Законодательство, принятое Европарламентом во вторник и уже согласованное с Советом ЕС, позволит направить больше финансирования ЕС на инвестиции, связанные с обороной, путем внесения изменений в правила действующих программ ЕС.

Речь идет, в частности, о Платформе стратегических технологий для Европы, "Горизонт Европа", Европейском оборонном фонде, программе "Цифровая Европа" и инструменте "Соединение Европы".

Во время переговоров с Советом ЕС Европарламент расширил сферу применения мер, включив в них повышение устойчивости к гибридным атакам и иностранному вмешательству.

Депутаты Европарламента также выступили за то, чтобы законодательство предусматривало большую поддержку оборонной промышленности Украины, и обеспечили ее участие в Европейском оборонном фонде.

Законодательство приняли в Европарламенте 519 голосами "за" и 119 "против", при этом 25 депутатов воздержались.

Теперь документ должен быть официально утвержден Советом Евросоюза, прежде чем будет опубликован в Официальном вестнике ЕС и вступит в силу.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия презентовала оборонную "дорожную карту" – комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

При этом Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.