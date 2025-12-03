США упрекнули европейцев за игнорирование американских оборонных компаний

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау в среду раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских поставщиков оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ландау первым выступил на закрытой встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду.

В своем выступлении заместитель госсекретаря США призвал министров не "травить" оборонные компании его страны, чтобы они не участвовали в перевооружении Европы.

По словам собеседников Politico, затем Ландау быстро покинул зал, чтобы посетить другие встречи.

Представитель Государственного департамента США сказал журналистам, что Ландау во время своего выступления донес "два ключевых сообщения".

"Первое – это необходимость для Европы превратить свои обязательства по расходам на оборону в реальные возможности. Второе – это то, что протекционистская и эксклюзивная политика, которая дискриминирует американские компании и вытесняет их с рынка, подрывает нашу коллективную оборону", – добавил представитель.

Марко Рубио стал первым за два десятилетия государственным секретарем США, который не принял участия в министерской встрече НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Рубио достаточно сильно вовлечен в процесс установления мира в Украине, поэтому его отсутствие на заседании министров иностранных дел НАТО в Брюсселе не будет проблемой.