Госсуд Эстонии рассмотрит закон об ограничении пророссийских церквей

В Эстонии коллегия по конституционному надзору Государственного суда в начале февраля рассмотрит ходатайство президента Алара Кариса о признании противоречащими Конституции поправок к Закону о церквях и приходах, которые предусматривают ограничение церквей, поддерживающих агрессию России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как следует из сообщения Государственного суда, ходатайство будет рассмотрено в устной форме. Заседание состоится 3 февраля 2026 года в 10:15 в Тарту.

К участию в процессе приглашены представители парламента, правительства, канцлера права, министра юстиции и цифровых технологий, а также представители религиозных организаций, включая Совет церквей Эстонии, православную церковь и Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь Успения Пресвятой Богородицы.

Алар Карис в начале октября направил в Государственный суд закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, ходатайствуя о признании его противоречащим Конституции.

Карис до этого два раза подряд – в апреле и июле – отказывался утверждать изменения в закон о религиозных свободах, в которых предусмотрена возможность наложить ограничения на церкви, оправдывающие российскую агрессию.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, поддерживающими агрессию России, выдвинуло еще в октябре 2024 года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

Читайте подробнее в статье: Терроризм в рясах: пойдет ли Эстония на полный запрет РПЦ.